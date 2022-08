Convocatoria abierta: She Gaming se busca nueva jugadora profesional de Free Fire

La nueva temporada de Route She Gaming presenta una oportunidad única para las jugadoras que se desean inscribir. Como en temporadas pasadas el grupo de participantes recibirá sesiones de entrenamiento para identificar y fortalecer talentos potenciales del juego Free Fire. Pero además participarán en un formato de eliminación, basado en la evaluación de su talento y la aplicación de los conocimientos adquiridos en estas sesiones. El propósito es escoger a una jugadora que complete el roster de la escuadra profesional de She Gaming.

En busca de generar soluciones frente a los obstáculos de profesionalización en los videojuegos, la organización creó Route She Gaming, un semillero de formación para nuevos talentos que buscan su crecimiento profesional y que actualmente tiene abierta convocatoria para firmar a su siguiente estrella de Free Fire.

La elegida recibirá un contrato formal con la organización, incluyendo un salario mensual y se sumará al equipo profesional de forma inmediata, además será inscrita como jugadora suplente en la temporada clausura de Liga Retadores Free Fire, donde el equipo participa actualmente. Liga Retadores hace parte del organigrama profesional de competencias de Garena y es un escalón de promoción directa a la Liga Free Fire Latam, máxima competición de ese juego para el continente.

El proceso tendrá una duración de 7 semanas y solo se habilitarán 30 cupos para participar. Las sesiones incluirán temas básicos como rotación y técnica de rush, hasta duelos de entrenamiento versus el primer equipo y scrims contra otros equipos reconocidos de la comunidad. Las jugadoras que deseen inscribirse deben ser mayores de 17 años y vivir en Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, El Salvador o Venezuela.

“Con esta nueva versión de Route She Gaming esperamos seguir brindando oportunidades a la comunidad gamer de Latinoamérica, en la anterior versión del semillero se registraron más de 140 jugadores hombres y mujeres para mejorar sus habilidades en juegos como Free Fire, Valorant y League Of Legends y esperamos que esta nueva convocatoria le dé la oportunidad a muchas más personas de reforzar sus conocimientos y exponer su talento con el apoyo de She Gaming”, concluyó Nicolás Rodriguez, líder de Pony Gaming, la plataforma de videojuegos de la reconocida bebida.

Inscripciones abiertas en: https://bit.ly/3PGXNal