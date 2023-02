Del metaverso a apps de salud mental: alerta sobre ciberamenazas a la cultura digital

Falta de una legislación común para el metaverso. El hecho de que el metaverso sea de carácter global y no esté sujeto a leyes de corte local, como puede ser el RGPD (aplicable en la Unión Europea), aumentará las posibilidades de que se generen conflictos de difícil resolución en cuanto a los requisitos para notificar brechas de datos. Hemos visto casos de abusos virtuales y agresiones sexuales que, dado que no hay una regulación específica, tenderán a continuar en 2023.

Los datos de las aplicaciones de salud mental se usarán para realizar ataques basados en ingeniería social. Es muy probable que veamos ataques dirigidos que impliquen datos de salud mental de la víctima. Si a esto se añade la información recopilada por dispositivos de RV (Realidad Virtual), como expresiones faciales o movimientos de los ojos, las fugas de datos pueden ser desastrosas.

El streaming seguirá siendo una fuente inagotable de ingresos para los ciberdelincuentes. Teniendo en cuenta los estrenos previstos para 2023, Kaspersky espera más troyanos disfrazados de servicios como Netflix, además de otras tácticas de estafa centradas en los usuarios de este tipo de plataformas. Euphoria, The Mandalorian, The Idol, Barbie o The Last of Us son solo solo algunas de las novedades que podrían usarse de cebo para estafar a los usuarios.

Las plataformas de educación atraerán más delitos cibernéticos. Esta tendencia no es nueva, pero, con el aumento de la digitalización, la relevancia de este tipo de amenazas se incrementará: los troyanos que imitan las plataformas educativas online, las páginas de phishing asociadas a servicios de videoconferencia y el robo de credenciales LMS (Learning Management System) crecerán en 2023.

“Seguir la cultura pop y las redes sociales es imprescindible para los usuarios que no quieren quedarse fuera de las tendencias actuales. Observamos de cerca cómo los ciberdelincuentes analizan estos intereses para beneficiarse mediante la creación de técnicas fraudulentas y compartimos estas predicciones con el fin de ayudar a los usuarios a estar mejor preparados para lo que les depara el futuro del ciberespacio”, asegura Anna Larkina, experta en seguridad de Kaspersky.

Estas predicciones son parte de Kaspersky Security Bulletin (KSB), una serie de predicciones y reportes analíticos sobre cambios clave en el mundo de la ciberseguridad. Haz click en este enlace para leer otros artículos de KSB.