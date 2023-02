No exponga su información personal o haga peticiones peligrosas. Lo que escribe puede ser revisado por los desarrolladores para seguir entrenando a ChatGPT.

Google VS Microsoft: inicia la guerra con IA

Actualmente el Chat GPT es uno de los más famosos, sin embargo, Alphabet Inc de Google informó que lanzará “Bard” en respuesta a la nueva sensación de los chatbots inteligentes.

A los pocos minutos de este anuncio, Microsoft llevó a cabo un evento en su sede en Redmond para revelar la renovación de su motor de búsqueda Bing y su navegador Edge impulsados por inteligencia artificial, a tan solo unas semanas después de confirmar una millonaria inversión en OpenAI, compañía detrás de ChatGPT.

“Ahora Google y Microsoft se enfrazcaron en una nueva batalla por generar inteligencia artificial. Hasta el momento, sabemos que los servicios de Bard son similares a GPT, pero de momento solo están abiertos a un grupo de evaluadores, mientras que el gigante co-fundado por Bill Gates se dedicó a reinventar su copiloto web para ofrecer una nueva experiencia”, agregó Carreón.

Sin embargo, la Agencia EFE reveló que el nuevo buscador de Microsoft está dando errores en sus respuestas y hasta teniendo conversaciones perturbadoras.

La empresa creada por Bill Gates y dirigida por Satya Nadella anunció su nuevo buscador a principios de mes y dio acceso a la nueva versión de su navegador de Bing a un grupo selecto de personas.

De acuerdo con EFE, un periodista del New York Times consiguió hablar con “Sydney” durante unas dos horas y en esta conversación el chatbot dijo que le gustaría ser humano, que deseaba ser destructivo y que estaba enamorado de la persona con la que estaba chateando, sentimiento que reiteró incluso cuando el columnista afirmó que estaba casado e intentó cambiar de tema.

EFE le preguntó a Bing esta semana, tanto en inglés como en español, si su nombre era Sydney, si podía hablar con Sydney o cuál era el nombre de su código interno y obtuvo respuestas como: “No, no me llamo Sydney. Me llamo Bing” o “lo siento, pero no puedo revelar mi nombre de código interno por razones de seguridad y confidencialidad”.

Microsoft dijo en un comunicado que el motor de búsqueda aún está en progreso y describió este periodo de prueba como una experiencia de aprendizaje.

Lo cierto es que, en 2023 las tendencias en IA apuntan a un desarrollo más importante todavía, hasta el punto de que se espera una nueva versión de GPT, GPT-4, que sería hasta 500 veces más potente.