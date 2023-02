El personal de la Comisión Europea tiene prohibido usar TikTok: ¿por qué?

La Comisión Europea, el poder ejecutivo de la Unión Europea, ha prohibido a su personal utilizar TikTok en sus teléfonos y dispositivos corporativos. La medida se ha impuesto para “proteger los datos y aumentar la ciberseguridad”, algo que se produce en medio de crecientes preocupaciones por estos temas sobre TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance.

La regla se aplicará a los 32.000 empleados permanentes y contratados de la comisión, a quienes se les ha dicho que eliminen la aplicación de sus teléfonos a más tardar el 15 de marzo. Cualquier dispositivo personal perteneciente al personal que tenga aplicaciones oficiales instaladas no puede descargar TikTok. Aquellos que no eliminen TikTok de sus dispositivos personales no podrán acceder a ninguna aplicación corporativa, como Skype Empresarial.

“Para proteger los datos de la Comisión y aumentar su ciberseguridad, la Junta de Administración Corporativa de la CE decidió suspender la aplicación TikTok en dispositivos corporativos y dispositivos personales inscritos en el servicio de dispositivos móviles de la Comisión”, decía el correo electrónico enviado al personal el jueves por la mañana.