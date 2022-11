Elon Musk está inaugurando un nuevo modelo en el mundo de los negocios, lo podríamos llamar “el reality empresarial” con implicaciones globales. Lo mejor es que se transmite en directo por Twitter: su compañía, su altavoz.

Al mejor estilo de los políticos modernos: Musk primero anuncia los cambios ante la gran masa de las redes sociales y después los aplica. Así fue desde el inicio con la compra de Twitter hasta hoy, pasando desde los cobros por cuentas aprobadas hasta el cierre de las parodias que fingen, con humor o sin él, ser personalidades reconocidas, práctica de la que hay ejemplos locales de políticos o ejemplos mundiales de actrices y artistas.

El último ejemplo de esta manera de conducir a la compañía fue cerrar la cuenta de la actriz y humorista estadounidense Kathy Griffin, pues había suplantado al mismísimo Musk sin especificar que se trataba de una broma: remplazó el nombre de su perfil por el del empresario, y entonces le llegó su castigo, porque al magnate dueño de Tesla no se le hizo gracia.

Minutos después de que esto sucediera, Musk trinó: “En el futuro, cualquier usuario de Twitter que participe en suplantación de identidad sin especificar claramente ‘parodia’ se suspenderá de forma permanente”. Es así como funciona ahora: primero ejecuta y después aclara. Así fue con la compra: primero lo anunció y después puso los millones de dólares a girar.

Así empieza el ocaso —o no— de una red social que parecía una plaza pública donde cada uno decía lo que quería, ahora Musk la administra como si fuera la sala de su casa. Incluso en Colombia, varios tuiteros con miles de seguidores han empezado una migración a redes similares como Mastodon —existe desde 2016—, y lo mismo sucede en el mundo, lo cual ha sido motivo de burla del ahora dueño de Twitter.

Pero no todas las movidas son mediáticas, el pasado 4 de noviembre centenares de empleados de Twitter contaron que habían sido despedidos, se enteraron porque no tenían acceso al correo institucional; se estima que el 50% de los empleados quedó por fuera en las últimos días y países como España ya vigilan los movimientos que irían en contra de los derechos de los trabajadores.

Esta manera de negociar, que puede asemejarse a las movidas en medios de comunicaciones que desde siempre han hecho empresarios o políticos para especular, han tenido su momento de más movimiento en los últimos días cuando Musk se la pasó sopesando cuánto podría pagar un usuario por tener una cuenta verificada. Empezó fijando un precio mensual de 20 dólares y luego lo bajó a 8 dólares.

Después de la decisión, que aún no se aplica a los usuarios, Musk se la ha pasado como cualquier muchacho experto en memes diciendo cuanta cosa se le ocurre, criticando que nadie se queja por pagar 8 dólares por un café, pero sí lo hacen por tener una cuenta verificada. Así, se ha encargado de mantenerse en las conversaciones de su propia red social.

También se ha ido a fondo con la política. Ayer, un día antes de las elecciones locales y parlamentarias —en las que habrás referendos estatales—, Musk se la jugó por apoyar al partido Republicano, mostrando sus cartas y dándole la razón a quienes aseguran que es partidario de Donald Trump.

Los más de 114 millones de seguidores que tiene Musk pudieron leerlo: “A los votantes independientes: el poder compartido frena los peores excesos de ambos partidos, por lo que recomiendo votar por un Congreso Republicano, dado que la Presidencia es Demócrata”. Y ante la avalancha de comentarios aclaró: “Para ser claros, mi afiliación histórica a un partido ha sido Independiente, con un historial de votación real completamente demócrata hasta este año”.

Justo sobre este tema, El País de España publicó: “El pretendido ejercicio de equidistancia, en pro de un contrapeso de poderes, no logra ocultar sin embargo una orientación política que quedó de manifiesto en mayo, cuando anunció que, tras haber votado en anteriores elecciones a los demócratas, ahora apoyaría a los republicanos. A mediados de agosto, el empresario intentó matizar su apuesta asegurando que siempre estará al lado de ‘la mitad moderada de los demócratas y (la mitad moderada de) los republicanos’”.

Todo esto sucede en medio de un discurso en el que Musk se presenta como un jinete de la verdad que busca darle más poder a la gente, refiriéndose con ese término a los que en colombiano coloquial se puede entender como “gente de a pie”. No es un discurso vacío, por el contrario está ligado a los movimientos populistas, ya lo decía también Donald Trump cuando peleaba contra medios como The New York Times, lo hizo Jair Bolsonaro y hasta tiene sus capítulos locales.

El comportamiento de Musk, sus excentricidades y la manera en que gobierna sus empresas desde Twitter —además del misterio con el que trabaja en Tesla y Space X— han dado para toda clase de teorías que se riegan por las redes sociales y no ha faltado quien lo ve como un hombre del futuro: hablando en pantallas al mejor estilo de el Gran Hermano, personaje que todo lo ve en la novela 1984, de George Orwell.

Lo cierto es que la figura de Elon Musk se parece mucho más al personaje multimillonario de la película No mires arriba, que hace un par de meses se estrenó en Netflix —el mismo actor, Mark Rylance, contó que el dueño de Tesla fue su inspiración—: un hombre obsesionado con la vida en el espacio, con la respuesta de todas las cosas en la tecnología y con la certeza de que la vida en la Tierra puede tener un fin cerca; no es gratuito que Musk haya dicho que su libro de cabecera es el Éxodo —segundo libro de la Biblia que habla del escape de Israel de Egipto— y que solo se le podrá contactar en las estrellas.

Es un personaje extraño, Elon Musk, un hijo de su tiempo que es impredecible y que se ha armado de una imagen que nadie puede entender muy bien. Es tanto empresario, como estrella de rock, como influencer, en definitiva, es un avatar

La confirmación de la compra de Twitter por parte de Elon Musk sigue generando polémica, debido a las decisiones que pueda tomar el empresario en los próximos días y con las que posiblemente cambie el rumbo de la plataforma.

La llegada del empresario ha provocado incluso que algunos famosos de Hollywood decidieran decirle adiós a la red social, aunque sus cuentas siguen activas.

Una de las primeras en manifestar su salida fue Shonda Rhimes, recordada por crear la serie Grey’s Anatomy, y quien suma 1.9 millones de seguidores en su cuenta. Otro que se unió a esta lista es el productor ejecutivo de This is Us, Ken Olin: en su mensaje de despedida invitó a sus seguidores a “proteger la democracia”. La cantante y compositora estadounidense de origen portugués Sara Bareilles es otra de las personalidades que abandonó la red social que en la actualidad tiene más de 436 millones de usuarios activos cada mes. La cantante Toni Braxton también partió.

La llegada de Musk a Twitter se sintió además en el sector empresarial. Importantes compañías como General Mills, Audi, Volkswagen y Mondelez International Inc. dejaron de anunciarse en la plataforma después de que el magnate asumiera el cargo, en parte por sentir preocupaciones sobre cómo se comenzará a moderar el contendio que se comparte en este espacio, informó The Wall Street Journal. Algunos fabricantes de automóviles como Ford y General Motors le dijeron a Forbes que no comprarán espacios publicitarios en Twitter hasta que comprendan mejor el futuro de la red social