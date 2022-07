En Bucaramanga se vivirá Colombia 4.0

En sus once versiones anteriores, Colombia 4.0 ha congregado más de 1.900 expertos nacionales e internacionales.

Invitados

Animación e industria digital

Sergio Rincón

Motion Graphics Designer - VFX Compositor. Ha trabajado en producciones como Uncharted, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Hawkeye, entre otras.

Conferencia: ‘La Haus’

Rodrigo Sánchez

Emprendedor, inversionista y fundador de Jaguar Capital y La Haus, que se proyecta como el nuevo unicornio colombiano y que ha tenido inversionistas como el cantante Maluma y el fundador de Amazon, Jeff Bezos.

Panel: Empoderamiento digital femenino

Ximena Duque

Presidenta de Fedesoft, con más de 12 años de experiencia fortaleciendo el ecosistema empresarial del sector TI.

Panel: Series animadas desde el caribe colombiano

María Alejandra Torres

Diseñadora Gráfica con maestría en animación y 3D. Ha participado en múltiples producciones animadas en Team Toon Studio, como la serie Ugo y Ema, ganadora del Premio India Catalina como Mejor Producción On Line 2020.

Panel: impulsando la producción de animación en Colombia

Sergio Mejía

Director de 3Dados Media. Co-director y creador de “Sabogal”, primer largometraje colombiano nominado a Mejor Película en el festival internacional de animación ANNECY 2015.

Claudia Iguarán

Directora y productora creativa del estudio de animación Trébol Pro Animations. Productora de proyectos animados ganadores de diferentes estímulos nacionales: La Caótica Mey (2020), Supermangle (2018), Ciudad de los Fantasmas ( 2017).

Innovación 4.0

Alejandro Guzmán

Subgerente de innovación y proyectos digitales de Vanguardia.

Clausura COLOMBIA 4.0

Steven Restrepo

Senior 3D Character Artist de Animal Logic. Ha hecho parte de los equipos de videojuegos como: Game of Thrones, League of Legends, Harry Potter, Hearthstone, World War Doh.