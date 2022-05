Este jueves arranca Colombia 4.0, la cumbre de contenidos digitales

Lea También: Llegó al Samsung Galaxy A33 5G a Colombia

Incluye además espacios que permiten el relacionamiento y la reactivación de empresarios de la industria creativa digital y TI, como la rueda de negocios, una muestra comercial, espacios coworking, zona kids para familias e instituciones educativas, por mencionar algunos.

Durante 11 ediciones, este evento ha contado con la participación de 1.184.000 personas aproximadamente y ha congregado a más de 1.900 expertos. La edición 12 de Colombia 4.0, que se realizará en Bogotá entre el 5 y 7 de mayo en Corferias, contará con más de 130 expertos nacionales e internacionales, quienes compartirán con los asistentes las nuevas tendencias de sus diversas temáticas.

Los asistentes de este año tendrán acceso a charlas de expertos como la chilena Andrea Fernández, directora de arte reconocida por su experiencia en proyectos de animación a gran escala como The Cuphead Show; JP Sans, head of chararter animation en The Bad Guys; junto a Patrick Osborne, codirector en Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles, quien cuenta con más de 10 años de experiencia en el campo de la animación y es reconocido por ganar el Premio de la Academia al Mejor Cortometraje de Animación por su cortometraje Feast (2014); Joshua Beveridge, director de animación en Spider-Man: un nuevo universo.