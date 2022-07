Industrias creativas digitales y TI se toman Bucaramanga en Colombia 4.0

Este evento es catalogado como uno de los más importantes de la industria creativa digital y de las TI de América Latina y para esta cuarta edición se centrará en cuatro ejes específicos: Animación e industria audiovisual, emprendimiento, habilidades digitales, innovación 4.0 y videojuegos.

“Este año llegamos con Colombia 4.0 a Bucaramanga porque esta es una ciudad que a través de las Áreas de Desarrollo de Industrias Creativas le apuesta a la integración de artistas, creadores y emprendedores para así consolidar procesos de producción, circulación, distribución y acceso a manifestaciones, bienes y servicios culturales”, manifiesta la titular de esta cartera.

Entre los speakers que participarán en esta primera jornada se destacan Sergio Rincón, Motion Graphics Designer - VFX Compositor, quien ha trabajado en producciones como Uncharted, Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Hawkeye, entre otras.

Así como Rodrigo Sánchez, presidente y cofundador de La Haus, plataforma digital de compra de vivienda que se proyecta como el nuevo unicornio colombiano y que ha tenido inversionistas como el cantante Maluma y el fundador de Amazon, Jeff Bezos.