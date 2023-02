La atención al cliente con chatbots humanizados: ¿Una realidad?

Estas herramientas tecnológicas han llegado para apoyar y adaptar esos procesos organizacionales a la nueva realidad “digital”. Gran parte de su éxito radica en la implementación de la omnicanalidad, la cual ha hecho que las diferentes organizaciones no solo cuenten con múltiples canales de atención, sino que los conectan para generar una experiencia única y personalizada.

Hoy, al hablar de experiencia personalizada es casi imposible no sin mencionar el concepto de Inteligencia Artificial (IA). Combinar esta tecnología con chatbots genera un “real time data”. Gracias a ella los datos son entregados y recopilados en tiempo real, sin demora en la información. Estos datos se utilizan para navegar o hacer seguimiento de los clientes.

C hatbots en cifras

Según AMVO, la Asociación Mexicana de Venta Online, 9 de cada 10 consumidores interactúan tanto en el canal físico como el digital para tomar una decisión de compra.

Sin embargo, un desafío importante en el desarrollo de estos sistemas es cómo manejar los regionalismos del idioma.

Para la gerente comercial de Cari AI, Angela Espitia, “entender la diversidad del lenguaje es un tema de la mayor relevancia. Y es que entre más se desarrollan los servicios de los chatbots los servicios básicos como seleccionar sí o no o marque uno para esto y dos para aquello, empiezan a ser parte del pasado”.

Esas palabras, frases y expresiones que son comunes en una región específica pero no necesariamente se utilizan en otras partes del mundo.

Claves y puntos débiles

La clave de estos sistemas está en contar con un lenguaje natural y cotidiano, que conecte de forma efectiva con quien realiza las preguntas por teléfono, chat o mensajes de texto. La persona debe sentir que está hablando con otro ser humano, capaz de entender sus preocupaciones y necesidades de forma efectiva.

Sin embargo, la experiencia no siempre ha sido la más acertada. Aún existen herramientas que brindan respuestas que no están relacionadas con lo solicitado, que guían a los usuarios hacía áreas que no están relacionadas con la necesidad o que utilizan un lenguaje complejo -en ocasiones robótico-, alejado de la realidad del interlocutor, que terminan por brindar una experiencia desagradable.

“La idea ya no es dejar que una ‘máquina’ se encargue de contestar todas las preguntas relacionadas con el negocio, sino que las áreas de soporte tengan la posibilidad de construir una experiencia híbrida junto a representantes humanos, de forma transparente al usuario”, señala según Raju Vegesna, Jefe Evangelista de Zoho, empresa multinacional de tecnología que se especializa en el desarrollo de software.

La combinación entre una aplicación bien diseñada con personal capacitado permitirá a las empresas ser más competitivas en el trato con sus primeros clientes y los ya cautivos.