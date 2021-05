La carrera 2030 hacia la sostenibilidad tecnológica

Los líderes en la industria tecnológica han establecido el 2030 como el año meta para garantizar una operación 100% ecológica, ayudados por la innovación e inmediatez traída por la revolución 4.0. De acuerdo con un estudio de las Naciones Unidas (2019) para el 2050 podrían haber hasta 120 millones de toneladas de residuos electrónicos como resultado de la producción masiva de productos de la industria tecnológica; frente a esto es importante conocer las formas en las que líderes tecnológicos están actuando para hacer de la sostenibilidad, una realidad:

Un compromiso con la sostenibilidad

Uno de los primeros elementos para avanzar hacia una transición ecológica es la ejecución de acciones ESG (por sus siglas en inglés, Environmental, Social and Governance): actividades que son puestas en práctica para que cada paso en la producción tecnológica tenga en cuenta el impacto ambiental, social y los procesos éticos al interior de la organización. Las acciones ESG son claves para no usar a las iniciativas de RSC que aportan a la sociedad (reducción de pobreza, educación, etc) como fuentes de marketing positivo para la organización, sino que son resultados en el desarrollo de la creación tecnológica, que hacen tangible el compromiso con la sostenibilidad.