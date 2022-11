Lanzan convocatoria para startups que brinden soluciones a problemas de salud y derechos reproductivos

Las iniciativas interesadas en postular, podrán hacerlo hasta el 20 de noviembre. Aquellas con mayor potencial serán seleccionadas para participar en el Reto IDEA Start 2.0, primera etapa del programa Idea Start, que tiene por objetivo ayudar a fortalecer los proyectos elegidos de la mano de mentores especializados en salud y derechos reproductivos, modelo de negocios, market fit, storytelling, innovación, levantamiento de capital, etc.

Las startups que logren completar el Reto Idea Start 2.0 se medirán frente a un jurado especializado que elegirá cuáles de ellas pasan a una segunda etapa de prototipado, o de aceleración, de acuerdo al estadio de desarrollo que presenten.

Al culminar esta etapa, las startups que resulten ganadoras recibirán un capital semilla para escalar su proyecto o producto y una beca para asistir al IV Foro Idea, que se celebrará en 2023, en Perú.

“Estamos convocando al sector privado empresarial y financiero para atender uno de los desafíos de impacto global más complejos: cerca de la mitad de las personas que habitan este planeta tienen oportunidades limitadísimas para decidir sí o no, cómo, cuándo y con quién tener hijos o hijas, es decir, sobre su autonomía reproductiva. Los necesitamos; porque las organizaciones no gubernamentales, la comunidad sin fines de lucro, los filántropos no podemos avanzar al ritmo y en la escala que necesitan las personas más afectadas. Necesitamos trabajar juntos y hacer frente a este gran pendiente: la libertad de las personas con capacidad de gestar para decidir sobre sus cuerpos, sobre sus vidas. Este reto nos involucra a todos, así es que la invitación queda abierta”, convoca Reina Uzcátegui, Oficial senior de programas de Planned Parenthood Global y coordinadora del programa Idea Start.

Por su parte, Daniela Peralvo, presidenta de Impaqto agregra que “Desde Impaqto creemos profundamente que la innovación puede generar una impacto transformacional, aquel que crea nuevos paradigmas para generar un ecosistema de impacto en la región más justo, próspero, regenerativo y equitativo. Es por esto que junto a Planned Parenthood Global, nos aliamos para identificar a las startups que están listas para desarrollar soluciones sostenibles a los desafíos para la salud y derechos reproductivos en América Latina. Estamos seguras que existe mucho talento en la región, que está dispuesto a ofrecer sus innovaciones y adaptarlas junto al apoyo de un ecosistema dispuesto a colaborar por esta importante causa.”

La Iniciativa Idea confía en las ideas con potencial de quienes emprenden, en la capacidad de la tecnología para acercar el progreso a todas las personas, y en el poder de combinar estas experticias con la orientación de las personas expertas que conocen a profundidad los problemas en salud y derechos reproductivos que atraviesan las vidas de las personas en la región.