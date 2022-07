Los gamers no están exentos de sufrir ataques cibernéticos

De acuerdo con el informe “eSports & Live Streaming Market Report”, de Newzoo, al final de este año será posible que esta industria sobrepase los 1.380 millones de dólares en ingresos.

En Colombia, la población estimada de gamers asciende a 22 millones, aproximadamente, lo que representa el 64% del total de personas que navega en Internet en nuestro país. La cifra, que parece pequeña si se tiene en cuenta que en el mundo hay, aproximadamente, 3.000 millones de gamers, como lo afirma Newzoo, es tremendamente significativa para nuestro país.

Sin embargo, con este crecimiento aumentan las amenazas cibernéticas y los ataques registrados a gamers son cada vez mayores y más críticos, enmarcados en el total de riesgos cibernéticos presentados en el país.

Un informe del Ministerio de Defensa nacional revela que el año pasado hubo 123 casos de filtración de información y que el contenido abusivo en Internet creció un 373%. Además, la cartera señala que en 2022 los ataques más frecuentes están relacionados con contenido abusivo (45%) y fraudes (27%).

La Fiscalía General de la Nación, por su parte, dio a conocer que en el primer semestre de 2021 hubo 6.649 casos reportados de violación de datos personales, y que se presentaron, en ese mismo periodo, 2.825 denuncias de suplantación de sitios web.

Los gamers no están exentos de esta realidad. Lo cierto es que, si los jugadores no cuentan con la protección adecuada para sus dispositivos, el riesgo de ser víctima de algún tipo de ciberataque es real.

“Debido a que los deportes electrónicos son un mercado diverso, la industria del juego es un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes. No todos los jugadores en Colombia son profesionales y algunos incluso toman la decisión de jugar mientras transmiten su experiencia en plataformas de Livestream como Twitch o YouTube Gaming. Lo que no saben es que todas las partes están constantemente expuestas a grandes pérdidas debido a los ataques DDoS y otras amenazas a la seguridad”, advierte Luis Carlos Guerrero, presidente para Colombia de Lumen Technologies.

Los ataques a la red distribuida suelen denominarse de “denegación de servicio distribuido (DDoS)” y, a diferencia de otros tipos de ciberataques, no intentan violar un perímetro de seguridad, sino que su objetivo es hacer que un sitio web y sus servidores dejen de estar disponibles para los usuarios.

Según el informe trimestral de DDoS de Lumen Technologies, los juegos online recibieron un 13% de los 500 ciberataques más grandes. Por eso, es necesario tomar algunas medidas de precaución para que la emoción por el gaming no termine mal:

-Utilizar siempre contraseñas fuertes y únicas. Una de las maneras más sencillas de protección en línea es asegurarse de que las contraseñas sean diferentes para cada plataforma. Se puede, incluso, actualizar las contraseñas una vez al mes.

-Aprovechar las opciones adicionales de seguridad y privacidad cuando estén disponibles. Estas pueden ser de autenticación de dos factores para garantizar la identidad de quien dice poseer la cuenta.

-Acudir a fuentes fiables para descargas. Es importante evitar los complementos de terceros, las descargas ilegales y los códigos de trucos. Aunque pueden parecer una buena idea, las consecuencias superan siempre los beneficios prometidos.

-Gestionar los perfiles de juego. Hoy, los perfiles de juego deben tratarse como si fueran perfiles o feeds de redes sociales normales. No reveles información sobre ti que se considere sensible. Puedes elegir quién ve tus actividades de juego y quién no.

“Además, es necesario que la industria de los videojuegos incorpore la ciberseguridad al software, al hardware y a las redes con autenticaciones más fuertes y otros controles que dificulten el maniobrar de los atacantes”, afirma Guerrero.

Los gamers deben aprender a evitar que se presenten amenazas cibernética y necesitan estar informados acerca de las mejores prácticas de seguridad que puedan adoptar antes de que sea demasiado tarde.