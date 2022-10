Los nuevos objetivos de Zuckerberg con Meta: realidad virtual y tecnología del futuro

El año pasado, en Meta Connect, Mark Zuckerberg compartió la visión del metaverso: un conjunto de espacios digitales interconectados que permitirán hacer cosas que no se pueden hacer en el mundo físico. En el evento Zuckerberg subió al escenario virtual, junto a los líderes de Reality Labs de Meta y algunos invitados especiales, para mostrar los avances del último año.

“Worlds en web será la primera forma en que mucha gente de todo el mundo experimente un mundo virtual. Y aunque la web no ofrece la experiencia completa de VR, la abre a una población completamente nueva de desarrolladores, creadores y personas”, agregan.

“Creemos que el metaverso conectará a visores de VR, teléfonos, computadoras portátiles y de escritorio, e incluso dispositivos que aún no existen. Hoy, en Connect, hemos mostrado el trabajo que estamos haciendo para llevar Meta Horizon Worlds a otras plataformas, de modo que puedas tomar tu smartphone o tu computadora portátil y visitar a tus amigos que están pasando el rato en VR y viceversa”, señalan los colaboradores de la compañía.

Se trata de herramientas de alta calidad que los profesionales utilizan para construir en 3D. Una de las principales ventajas de utilizarlas es la calidad gráfica que producen. “Nos llevará un tiempo integrar todas, pero el resultado será que las cosas se verán mucho mejor. También estamos trabajando con Epic Games para llevar el contenido con licencia Creative Commons de la biblioteca de Sketchfab a Meta Horizon Worlds”.

YouTube VR

Otro de los anuncios fue sobre YouTube. Se convertirá en una experiencia compartida en Meta Quest. Si está con sus amigos en Meta Horizon Home, pronto podrá acceder a YouTube y ver videos juntos, como si lo hicieran en persona.

También podrá hacer varias cosas a la vez, manteniendo un video de YouTube mientras trabajas o navega por la web en Home.

“Y estamos trabajando con el equipo de YouTube para que la experiencia sea aún más flexible en el futuro. Si utilizas Meta Quest Pro, pronto podrás llevar tus videos de YouTube (a través de un panel 2D) a otras aplicaciones de VR. Imagina ver un vídeo sobre la construcción del Mont-Saint-Michel mientras lo montas en Puzzling Places, o recibir clases de boxeo mientras juegas a The Thrill of the Fight—o simplemente ver vídeos musicales mientras esperas tu turno en Walkabout Mini Golf”.