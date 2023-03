Mario Day: el día que celebra al personaje más famoso de Nintendo

‘Mario Day’ es como ha sido llamado el día escogido para la celebración anual en honor al personaje más famoso de Nintendo.

Su nombre, por curioso que suene, nace de la idea de los fanáticos de crear el ‘hashtag’ ‘#Mar10day’. Una celebración que está relativamente lejos del aniversario real del personaje, el cual se celebra el 13 de septiembre, debido a que el juego original de ‘Super Mario Bros.’ fue lanzado en Japón el 13 de septiembre de 1985, haciendo que este año se cumplan 38 años desde la salida del juego.

La razón por la que los fanáticos del personaje celebran el ‘Día de Mario’ cada 10 de marzo surge de la similitud de la abreviatura del mes, ‘mar’, con la iniciales del personaje, así mismo el número 10 representaría las letra i y o de su nombre, formando así ‘MAR10’.

Un caso similar al ‘Mario Day’ ocurrió cuando se creó el Día Internacional de Star Wars, que se celebra el 4 de mayo. El nombre de esta festividad en inglés hace alusión a la frase característica de las películas: ‘Que la fuerza te acompañe’ (May the force be with you).

Dicho en inglés, la frase se convierte en juego de palabras en el que ‘May’ se pronuncia igual que el mes de mayo, concretando la frase al cambiar la parte de ‘the force’ con ‘the 4th’ (el cuatro), creando así la frase que da fecha al Día de Star Wars, ‘May the 4th be with you’.