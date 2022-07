Medirán el rating de Netflix y plataformas

Cada punto de rating (en la franja prine, que va de 8 a 10 p.m.) representa 280.000 personas.

Los datos los entrega Kantar Ibope Media, que es la empresa encargada de medir el rating en el país, cifras con las que las agencias de publicidad se basan para pautar en los distintos programas de TV.

Lo curioso del tema es que muchas veces los espacios que no aparecen en el top de los más visto son tendencia en redes sociales, mientras los que lideran la lista no tienen trascendencia en las redes. Algo que sucede actualmente con el espacio Master Chef Celebrity, que pese que pierde en rating ante su enfrentado Desafío The Box, casi siempre es tendencia en Twitter.

La razón es que en Colombia solo se miden las pantallas de televisión y no (por el momento) los dispositivos móviles, como tabletas, computadores o teléfonos, en los que los televidentes siguen sus programas favoritos.

Tampoco se mide la conexión a plataforma de streaming, tipo Netflix, HBO, Disney + o Star Plus, entre otras.

Cómo se mide

Carolina Ibargüen Giraldo, gerente general en Colombia de Kantar Ibope Media, explica que la medición se logra a partir de dos variables: presencia (encender el televisor) más tiempo de permanencia. El rating es proporcional al tiempo que permanezcan conectados.

Actualmente, en el país se miden 1.100 hogares a través de 2.200 People Meter (medidores), distribuidos en 22 ciudades y seis regiones en Colombia.

“Los People Meter no solo miden los televisores encendidos, sino las personas que están al frente del mismo, con la capacidad de identificar las características demográficas de cada una de ellas”, explica la gerente general de Kantar Ibope Media.

Lea aquí: Tripulantes de Misión TIC 2022 de la UIS vivirán una experiencia en México gracias a Huawei

La empresa está anunciando un nuevo proyecto de medición de audiencias en plataformas y dispositivos en los hogares “que permitirá la medición de contenido de video para tener una visión 360 del consumo en los hogares”, explica Carolina Ibargüen, al señalar que esto será posible gracias a nuevos dispositivos, que se llaman los Focal Meter, que ya se están instalando.

“Arrancamos con pruebas con la instalaciones de los Focal, sigue la recolección de información, pero no podemos hablar de fechas para entregara los datos”, anotan desde Kantar Ibope Media.

Plataformas

La tecnología de Focal Meter está basada en paneles y se ejecuta a través del router del propio hogar, recogiendo datos y midiendo todo dispositivo conectado al WiFi de la casa ( SmartTv, PC. portátiles, tabletas y smartphones), tal y como ya se hace en Canadá, Reino Unido, Suiza, Finlandia, Italia, Noruega o Israel.

Hoy el registro de las series, películas y documentales más vistas en las distintas plataformas lo entregan las mismas empresas, algo que en el futuro lo podrá determinar Ibope, gracias los Focal Meter.

Lea tambiénBIQ, plataforma educativa de la Universidad de Los Andes y Caracol recibe el Equaa Award a la Innovación 2022

Por el momento, no está contemplado la medición de las tendencias que arrojan las redes sociales, pese al impacto que estas tienen.

Otra medición

Mientras que Kantar Ibope Media (que suma 30 años midiendo el rating en Colombia), ajusta los nuevos dispositivos que permitirán una medición más amplia del consumo de televisión y plataformas, esta semana se conoció un nuevo informe realizado por Claro y avalado por el Centro Nacional de Consultoría (CNC).

Los resultados de este estudio marcan distancia frente al de Ibope, porque muestra que la diferencia de rating entre los canales privados Caracol y RCN es mínima.

Lea también: Los gamers no están exentos de sufrir ataques cibernéticos

El primero tiene 45,9 % de share (hogares que están viendo), mientras que el segundo llega a 45,8 %. En Kantar Ibope la diferencia sí es muy amplia: Caracol registra 59 % y RCN apenas 32 %.

Para estos registros, Claro y CNC tuvieron en cuenta los 130.000 decodificadores que hay en 77.000 hogares, que tienen suscripción con ese cableoperador.

Al respecto de este nuevo informe Carolina Ibargüen Giraldo, de Ibope, refuta que este apenas recoge datos del 40 % de la población “y solo del servicio de ellos”. Reitera que esta la nueva medición solo mide cajas (decodificadores) no las personas, tal como sí lo hace Kantar Ibope.

Lea aquí: ¿Sueñan los chatbots con príncipes azules? El futuro ya está aquí

Al respecto, Daniel Rojas, director de Claro Media, explicó a los medios que el 43% de los 130 mil decodificadores, ven televisión por suscripción por lo cual el informe tendría una amplia representación.

Más allá de estas diferencias y de los avances que buscan poder medir cuántas personas ven televisión y plataformas de streaming en dispositivos móviles, lo cierto es que el consumo televisión, desde pandemia, ha crecido en todo el mundo, tanto así que un colombiano promedio pasa, cada día, al frente de la pantalla del televisor 4 horas y 16 minutos.