Meta tiene nuevas actualizaciones para prevenir la difusión de fotos íntimas de jóvenes en Internet

Meta anunció que Instagram y Facebook son miembros fundadores de Take It Down, una nueva plataforma del NCMEC para ayudar a evitar que las imágenes íntimas de los jóvenes se publiquen en línea, en el futuro.

Que una imagen íntima personal se comparta con otros puede ser aterrador y abrumador, especialmente para los jóvenes. La sensación puede ser aún peor cuando alguien intenta utilizar esas imágenes como amenaza para obtener más imágenes, contactos sexuales o dinero, un delito conocido como sextorsión.

“Take It Down permite a los jóvenes recuperar el control de sus imágenes íntimas. Las personas pueden ir a TakeItDown.NCMEC.org/es y seguir las instrucciones para presentar un caso que buscará proactivamente sus imágenes íntimas en las aplicaciones participantes. Take It Down asigna un código numérico a la imagen o video de forma privada y directamente desde el dispositivo del reportante. Una vez que envían el hash al NCMEC, empresas como Meta pueden utilizarlo para encontrar copias de la imagen, retirarlas y evitar que el contenido se publique en nuestras aplicaciones en el futuro}”, aclara el gigante tecnológico a través de un comunicado.

La compañía aseguró que el aplicativo fue creado para respetar la privacidad de los jóvenes y la seguridad de los datos. Además, afirman que con el lanzamiento de Take It Down, personas de todas las edades pueden detener la difusión de sus imágenes íntimas en Internet, incluidos:

- Jóvenes menores de 18 años preocupados porque sus contenidos se hayan publicado o vayan a publicarse en Internet;

- Padres o adultos de confianza en nombre de un joven;

- Adultos preocupados por imágenes suyas tomadas cuando eran menores de 18 años.

“Meta no permite contenidos o comportamientos que exploten a los jóvenes, incluida la publicación de imágenes íntimas o actividades de sextorsión. Trabajamos para evitar estos contenidos, así como las interacciones inapropiadas entre los jóvenes y las cuentas sospechosas que intentan aprovecharse de ellos. Por ejemplo, establecemos de forma automática para los adolescentes la configuración más privada en Facebook e Instagram, trabajamos para impedir que adultos sospechosos se conecten con adolescentes en esas aplicaciones y educamos a los adolescentes sobre los peligros de relacionarse con adultos que no conocen en Internet. También, hemos facilitado la denuncia de contenidos potencialmente nocivos, sobre todo si afectan a niños”, agrega la compañía.