$!Mobile gaming 2020: Los jugadores colombianos pasan más de 5 horas al día en su dispositivo móvil

El mobile gaming se disparó durante el aislamiento social como una de las actividades de ocio más importantes y preferidas por los colombianos. Y sin lugar a dudas, el 2020 ha sido un punto de inflexión para esta industria que ya no será la misma. Los juegos ya no son medios de consumo esporádicos, sino que ahora son la base de nuevas comunidades masivas en línea. Están evolucionando hacia “terceros espacios”, un lugar que no es el hogar o trabajo, sino donde los jugadores pueden socializar en sus propios términos.

Los juegos móviles recibirán un gran impulso con la expansión de la red 5G, lo que permitirá que los juegos en línea en tiempo real se acerquen aún más a la experiencia de la consola doméstica. Hacer que los jugadores escapen de su vida cotidiana sigue siendo la clave de los videojuegos, y una, que las franquicias de videojuegos continuamente intentan dominar.

Un reciente estudio realizado por Globalwebindex para Adcolony da a conocer cuál es el perfil del gamer colombiano, así como sus hábitos de consumo, donde se refleja que los contenidos a través de Internet son el rey, y algunas de las actividades favoritas son el uso de las redes sociales, chatear y mirar videos.