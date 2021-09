Nehust, el nuevo motor de búsqueda

Conforme a esta investigación publicada en el mes de abril del 2021, el 63.3% de los usuarios de entre 16 y 64 años utilizan el servicio para buscar información. Diariamente realizan más de 7 millones de búsquedas.

¿Cuál es el motor de búsqueda más utilizado?

Google posee más del 90% de la cuota de mercado, pero esta situación podría cambiar en los próximos años. Esta compañía fue sancionada con una multa millonaria en Europa en el año 2018 por llevar a cabo conductas anticompetitivas.

Además, ha sido demandada en Estados Unidos en el 2020 por abuso de posición dominante y ejercicio de prácticas ilegales. Se prevé que la efectiva aplicación de leyes antimonopólicas permitirá que un nuevo buscador web salga al mercado a competir con el gigante de internet.

Nehust: la nueva competencia de Google

Aunque muchas empresas se encuentran en la etapa de desarrollo de nuevos buscadores, es muy difícil cumplir con todos los requisitos necesarios para competir con los motores de búsqueda clásicos. Por el momento, solo existe un digno rival de Google, y se llama Nehust .

Nehust es un motor de búsqueda eficiente, que fue creado para satisfacer las necesidades de los usuarios más exigentes. Permite realizar búsquedas precisas y seguras en pocos segundos.

Además de las categorías tradicionales de imágenes, noticias y videos; ofrece la posibilidad de buscar torrents y subtítulos. Cuenta con una interfaz minimalista blanca que puede configurarse en modo oscuro para descansar la vista.

¿Cómo se compone Nehust?

Como todos los motores de búsqueda, Nehust tiene tres partes: rastreador, índice y software. El rastreador, comúnmente conocido como “crawler” o “spider”, es el elemento encargado de detectar las páginas, analizarlas y revisar sus enlaces.

El índice, catálogo o base de datos es el lugar donde se almacena una copia actualizada de cada página. Por último, el software es el programa que examina el catálogo conforme a los criterios de la búsqueda y arroja resultados compatibles con los mismos.

¿Qué regula el funcionamiento del motor de búsqueda?

El funcionamiento del motor de búsqueda está regulado por un algoritmo, que determina tanto el proceso de indexación como el orden de los resultados. En la parte superior de la página de resultados siempre se ubican aquellas páginas que se consideren más relevantes.

Cada motor de búsqueda se rige por su propio algoritmo. Por lo tanto, en el nuevo buscador web Nehust podrás encontrar información valiosa que otros buscadores no han puesto a tu disposición.

¿Cómo realizar búsquedas efectivas en Nehust?

La búsqueda de términos sin relación lógica suele arrojar resultados con un bajo índice de pertinencia. Según la Licenciada Ania Torres Pombert, “un buen planteamiento de la búsqueda es un factor decisivo para lograr resultados relevantes”. Para sacar el máximo provecho a este buscador es necesario seguir algunas recomendaciones de uso.

Utiliza operadores booleanos

Incorpora los operadores booleanos AND, OR y AND NOT a tus búsquedas. Recuerda utilizarlos inmediatamente antes de la palabra que quieras afectar, sin dejar ningún espacio libre.

El operador AND (+) le indica al buscador que quieres obtener ver solo aquellas páginas que contengan todas las palabras que has ingresado. Limita la búsqueda y arroja resultados más específicos.

El operador OR cumple la función inversa. Le comunica al motor de búsqueda que deseas tener acceso a todos los registros que posean alguna de las palabras que has utilizado para la búsqueda. Por lo tanto, obtendrás más resultados, con una especificidad menor. Es útil si se buscan sinónimos.

Por último, el operador AND NOT (-) sirve para eliminar resultados de antemano. Impide que el buscador muestre las páginas que contienen el término excluido. Se suele utilizar cuando la primera búsqueda arrojó resultados repetitivos asociados a ese concepto.

Usa operadores posicionales

Aplica operadores posicionales que determinen la ubicación y proximidad de las palabras clave dentro del documento. El operador FOLLOWED BY indica que las keywords deben estar juntas y en un orden determinado. Por otro lado, el operador NEAR señala que las que no pueden estar separadas por más de 100 caracteres o 10 palabras.

Recurre a operadores de exactitud

No dejes palabras sin indicarle al buscador que están incompletas. Utiliza operadores de exactitud como el asterisco (*) para que el motor de búsqueda arroje resultados que contengan palabras clave con esa raíz.

Incorpora los datos que tienes

No desaproveches la información que posees. Si sabes el título del artículo que quieres encontrar, el host en el que se encuentra alojado el documento o la URL de la página, incorpora esos datos a tu búsqueda.

¿Qué debes hacer si no encuentras lo que estás buscando?

Si no encuentras la información que necesitas, reformula tu búsqueda o intenta al día siguiente. Recuerda que las bases de datos se actualizan permanentemente y miles de personas suben contenido de valor a diario.