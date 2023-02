¡No caiga! Siga estos consejos para una experiencia ‘online’ más segura

Las recomendaciones

1. Dejar de abrir mensajes de email procedentes de remitentes desconocidos: Los spammers continúan persiguiendo activamente sus objetivos y enviando spam con fines diversos.

2. Continuar verificando la autenticidad de los mensajes de email: Abrir solamente aquellos correos electrónicos que procedan de remitentes conocido.

3. Utilizar herramientas para verificar el correo electrónico: La utilización de herramientas para comprobar los mensajes del correo electrónico es una buena apuesta. Utilizar un plug-in del buscador ayuda a determinar la legitimidad de un mensaje y puede mantener a raya a los cibercriminales.

4. No hacer clic en links no verificados: La gente es curiosa por naturaleza y este hecho no pasa desapercibido para los ciberdelincuentes. Es posible que el usuario encuentre enlaces que no han sido verificados en el spam o en páginas maliciosas que estén hábilmente redactados para llamar la atención y ganar clics.

5. Mantener la práctica de volver a la fuente: Acceder directamente a los sitios de confianza y realizar las búsquedas desde ahí.

6. Detener la descarga de archivos procedentes de fuentes poco seguras: Nunca descargue archivos de páginas dudosas. Es recomendable buscar fuentes fiables de descarga como SourceForge que ofrecen los archivos que se desean descargar en su lugar.

7. Continuar con el hábito de analizar los archivos antes de su descarga: Si no se puede prescindir de la descarga de archivos, debemos asegurarnos de escanearlos previamente. Utilizar un software de seguridad de confianza para analizar los ficheros antes de su descarga y abrirlos o ejecutarlos añade una importante capa de protección adicional.

8. Detener la navegación móvil insegura: No acceda nunca a webs financieras u otros sitios que requieran información confidencial desde su smartphone. Esto facilita el acceso a los cibercriminales para robar no solo dinero, sino información sobre identificación personal.

9. Seguir las mejores prácticas de navegación y búsqueda a través del móvil: Los dispositivos móviles hoy cuentan con funciones de seguridad integradas. Es importante aprovecharlas para garantizar la protección ‘online’, así como la seguridad de los datos almacenados en el dispositivo. Debemos ser selectivos al descargar e instalar aplicaciones móviles, ya que éstas están siendo utilizadas en algunos ataques.

10. No usar software sin licencia: El software pirata puede ser considerado un factor de riesgo debido a la preinstalación de software malicioso que realiza la misma gente que lo vende después a precios enormemente reducidos.

11. Realizar descargas de actualizaciones de software de forma regular: Cuando se obtienen las instrucciones para descargar actualizaciones de software es conveniente no ignorarlas. Incluso si es necesario reiniciar el sistema en medio de una importante tarea, algo que puede ser bastante desalentador, continúe y sea disciplinado, puesto que es algo esencial para permanecer protegido.