Las llamadas y textos de WhatsApp están cifrados de extremos a extremo, es posible programar que los chats se autodestruyan, que se generen o no copias de seguridad y hay una verificación de dos pasos para evitar hackeos.

Todo esto contribuye al cuidado de la privacidad. Sin embargo, la app quiere mantener las conversaciones más seguras. Para ello estableció tres nuevas funciones:

Abandonar grupos en silencio

La app permitirá que ahora, en lugar de notificar a todo el grupo cuando abandone el espacio, se le informe solo a los administradores. Será posible dsde este mes.

Elegir quién puede ver cuando está en línea

Si bien la aplicación permite ocultar la hora de la última conexión, el estado en línea sigue siendo visible para todos. Pero a partir de este mes podrá elegir qué usuarios quiere que sepan que usted está en línea.

Bloqueo de capturas de pantalla para ver mensajes una vez

View Once (o ver solo una vez) ya es una forma popular de compartir fotos o medios que no necesitan tener un registro digital permanente. No obstante, la aplicación busca bloquear la posibilidad de capturas de pantalla para este tipo de mensajes. Esta característica se encuentra aún en pruebas y no tiene fecha para su implementación.