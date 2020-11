Esperado por muchos y pospuesto nuevamente hasta diciembre, Cyberpunk podría llegar a las tiendas para las fechas navideñas. El videojuego desarrollado por CD Projekt Red (responsables de los juegos de The Witcher), estará ambientado en Night City, California, en un futuro distópico y se desarrollará como un juego de rol y de acción. Llegará a Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X, PlayStation 5, PC y Stadia.

Continuando con el gran éxito que supuso Marvel’s Spider-Man (2018) para Sony y el estudio de desarrollo Insomniac Games, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales llega como uno de los primeros exclusivos para PlayStation en esta nueva generación de consolas. La historia continúa tras los eventos del contenido descargable The City That Never Sleeps y cuenta con Miles Morales como protagonista, quien, en la serie de Ultimate Marvel llega a reemplazar a Peter Parker. Llegará únicamente a PlayStation 4 y PlayStation 5.

Siguiendo con la serie de juegos tipo hack and slash de la franquicia de Zelda, llega Hyrule Warriors: Age of Calamity. Como característica a destacar encontramos que será el primero de esta serie en relacionarse directamente con el juego principal de la generación actual, siendo precuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Su lanzamiento será el 20 de noviembre y estará disponible en Nintendo Switch.

Mario Kart Live: Home Circuit