La noticia del anuncio de Musk ha generado una variedad de opiniones en las redes sociales. Algunos usuarios han expresado su resistencia a la idea de pagar por el uso de una red social, argumentando que podría llevar al declive de X y el surgimiento de competidores gratuitos. Otros, sin embargo, han respaldado la idea de una tarifa mensual, destacando la importancia de mantener la libertad de expresión y la experiencia sin filtros en la plataforma.

En los comentarios puede leerse: No tenemos por qué sufrir a causa de una red social. Un día existió Okut, hoy existe X, pero pronto aparecerá otra red y X puede entrar en declive. Quizá X ya esté en declive. En cualquier caso, no voy a sufrir. Si tengo que pagar por X, me largo”; “Desde su creación de Twitter se han perfilado los dueños de los bots, como afirma Musk. No se necesita hacerlo una cuenta pagada, pero si así lo hace, hay otras que surgirán para la competencia, y gratis. La nube cibernética dónde está montada T-X a quien le paga sus derechos?”; “Pero una que puedan pagar todos los usuarios, una cómoda por favor Inge @elonmusk, la pago porque http://X.com es la red social con más libertad de experiencia y expresión. Por eso la pagaría, la red social que todo es sin filtros”.