$!Polémica en Estados Unidos: Fox habría apoyado mentira de Trump sobre robo electoral

Con los motores calentándose para las próximas elecciones en los Estados Unidos, el magnate de los medios de comunicación, Rupert Murdoch, lanzó una bomba que añade un ingrediente al ya acalorado camino hacia la Casa Blanca.

El multimillonario australiano-estadounidense, de 91 años, afirmó que varios presentadores estrellas de su canal Fox News, en un acto que va en contra de todos los principios periodísticos, secundaron la falsa afirmación de que las elecciones de 2020 habían sido robadas al expresidente Donald Trump.

Murdoch enfatizó en que Fox News no tuvo nada que ver ni impulsó las afirmaciones de Trump, pero sí se lavó las manos al echar el agua suciaa sus presentadores y señalar que respaldaron “esa falacia”, afirmada por el expresidente de los Estados Unidos.

Además: Cómo aprender con la computación en la nube en 2023

“Fox no. No, Fox no. Pero quizá Lou Dobbs, quizá María (Bartiromo), como comentaristas”, manifestó bajo juramento el magante Murdoch tras la demanda de la empresa encargada de hacer el conmteo electrónico de los votos, en los que salió vencedor el actual presidente, Joe Biden.

Los presentadores a los que hizo referencia Murdoch son Sean Hannity, Jeanine Pirro, Lou Dobbs y Maria Bartiromo, encargados de adelantar los espacios en los que se presentaban las noticias y se hacía el análisis de lo que sucedía en el ámbito político en las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Los señalamientos de Rupert Murdoch hacia sus presentadores que igual lo tienen a él en aprietos ante la falta de ética, nace de una demanda que la empresa Dominion Voting Systems le hizo a la cadena Fox News por hacer eco de las afirmaciones de Trump, quien en algunas entrevistas indicó que las máquinas que hicieron el conteo de votos, estaban viciadas y por eso ganó Biden.