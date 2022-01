¿Por qué Blackberry fue un ícono en la industria de los celulares?

El móvil que quiso reinar y dominar el mundo de los celulares llegó a su fin este martes. En los teléfonos con sistema operativo Blackberry 7.1 y 10, y las tabletas PlayBook OS 2.1 ya no se pueden hacer llamadas ni conectarse a internet ni enviar mensajes de texto. En resumen: no se puede hacer nada, se quedaron anclados en el tiempo.

El presidente ejecutivo de BlackBerry Limited, John Chen, publicó una carta en la que dijo: “Para muchos de nosotros, esos dispositivos se ganaron un lugar permanente en nuestros corazones, y ha sido triste verlos desaparecer”.

Fue un aparato que marcó los años 2000: liberó tendencias en el mercado y fue innovador en su momento por incorporar un teclado en un teléfono móvil. Tuvo su propio nicho: ejecutivos que necesitaban escribir rápido. Con la llegada de las redes sociales, sobre todo Twitter, ganó protagonismo, era utilizado para conectarse a internet (una ventaja en comparación con otros celulares en su momento). Su cámara no era de sus funciones más destacadas, sin embargo, fue un gran avance.

Lea también: Los nuevos avances tecnológicos que traerá el 2022

Gozó de una popularidad tan fuerte que ese mismo boom lo mantuvo hasta sus últimos días. Se resistió a desaparecer así ya estuviera en desuso. “Lo que más impactó del Blackberry fue el Messenger (BBM), sistema que funcionaba por medio de un PIN, de alguna manera fue un símbolo de estatus cuando no existía WhatsApp”, dijo el consultor Ómar Gamboa.

La desaparición de estos celulares, según Gamboa, tuvo que ver, en parte, “por el ego” de la empresa: “Se sintieron tan grandes que pensaron que lo que viniera no los iba a tumbar tan fácil, subestimaron el poder de WhatsApp, no aprendieron de sus competidores”. A esto se suma otro factor: la aparición de los smartphone touch en los que no se necesita un teclado para escribir.

Lo de Blackberry es decirle adiós al sistema operativo que trató de competir con iOS y Android, pero que se quedó en el intento. Se cierra un capítulo de un grande de la industria móvil en el mundo.

Blackberry: el que una vez fue el rey de los smartphones

Hizo parte de la vida de muchas personalidades en el mundo. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, llegó a la Casa Blanca empuñando uno de estos dispositivos (Blackberry 8700c) por medio del cual se mantenía en contacto con sus asesores y amigos personales.

En los archivos fotograficos quedó registrado para la historia su gusto por este dispositivo, iba a todos lados con él. Se dice que fue una herramienta clave durante su campaña presidencial en 2008.

Otros famosos que en su momento optaron por usar alguno de los modelos de esta marca son Eva Longoria, Angela Merkel, David Cameron, Kim Kardashian, entre otros.

Otros dispositivos que hicieron historia

El beeper

En 1949 se creó lo que durante décadas (hasta los 90) fue la forma de comunicación móvil más popular: se trata de el beeper, dispositivo que recibió ese nombre gracias a la compañía Al Gross. Era un aparato sencillo que incluía una pantalla de cristal líquido, una alerta vibratoria y sonora, y botones de control.Utilizaban señales de radio para enlazar un centro de control de llamadas con el destinatario.

Lea también: Adiós al BlackBerry, estos teléfonos dejarán de funcionar desde este 4 de enero

Las famosas “panelas”

Fueron el centro de atención entre los años 90 y 2000, cuando los sistemas operativos móviles actuales no dominan el mercado, ni existían, eran muy pocos los celulares que permitían hacer algo más que llamar o mandar mensajes. El de la imagen es, por ejemplo, el Nokia 5110 (lanzado en 1998), un equipo duro y resistente que brindaba la posibilidad de cambiar la carcasa frontal, una gran novedad en su momento.

Palm Pilot

Esta computadora de mano o Personal Digital Assistant (PDA) fue introducida por el fabricante Palm, Inc. en 1996. Todos los modelos funcionan con sistema operativo basado en Windows o un sistema Apple que puede correr programas básicos como una lista de tareas, calendario y lista de contactos, calculadora y acceso a emails e Internet. Las de alta gama pueden acceder a programas como Excel y Word.