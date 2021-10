¿Qué causó la caída global de WhatsApp, Facebook e Instagram?

Los inconvenientes empezaron a ser reportados por los usuarios hacia las 10:15 a.m., hora de Colombia, según el portal Downdetector, pero fue después de las 10:40 a.m. que las fallas se hicieron masivas.

Lo anterior fue corroborado por la periodista de tecnología del New York Times Sheera Frenkel, quien aseguró que habló vía telefónica con una persona que labora en Facebook, la cual le habría dicho que los empleados no pudieron ingresar a los edificios esta mañana para evaluar el alcance de la caída, porque sus credenciales "no funcionaban para acceder a las puertas".

También via Twitter, el programador @phineyes explicó: "parece que los DNS autorizados han sido retirados del BGP (Border Gateway Protocol, protocolo de puerta de enlace de frontera) DFZ".

Cabe resaltar que el protocolo BGP, refieren en El País de España, es "el sistema que utilizan los grandes nodos de internet para comunicarse entre ellos y transferir una gran cantidad de información entre dos puntos de la red".