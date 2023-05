$!¿Qué tanto saben las redes sociales de usted?

Son varias las redes sociales que tienen un perfil casi completo de sus usuarios, pero el primer puesto se lo lleva Facebook. La red social fundada por Mark Zuckerberg incluye información de todo tipo: lugar de residencia, centro de estudios, lugar de trabajo, situación sentimental, quiénes son sus familiares, número de teléfono, dirección de correo electrónico, creencias religiosas... Incluso realiza un registro exhaustivo de las páginas que se han visitado en Internet y dónde se ha estado. La lista es casi interminable.

Esta red social es la favorita de los ciberdelincuentes para llevar a cabo ataques de phishing. La peculiaridad es que la mayoría de los datos que recoge están relacionados con el puesto de trabajo, el nombre de la empresa y el número de trabajadores que tiene.

Hay tres aspectos de la configuración esenciales para garantizar la seguridad: privacidad de datos, visibilidad y los datos de publicidad. Revise cómo tiene configurado su perfil y asegúrese de no correr riesgos.

Recogen menos datos personales: menciones, foto de perfil, geolocalización... Desde Instagram la comprobación de los datos se realiza solicitando un informe que puede tardar hasta 48 horas; el enlace de descarga está activo cuatro días.

En Twitter la información se descarga en aproximadamente 24 horas en un archivo ZIP con la información de la cuenta, el historial, las apps y los dispositivos, la actividad, los intereses y los datos de Twitter Ads. Todos los cambios que se consideren necesarios para limitar esta información se hacen desde el mismo menú de configuración en el apartado de privacidad y seguridad.

Según un informe de Internet 2.0, TikTok solicita excesivos permisos en el dispositivo y recopila cantidades excesivas de datos, mucho más de los necesarios para su funcionamiento. Por ejemplo, la aplicación recopila datos sobre todas las aplicaciones que están instaladas en el teléfono, información detallada sobre el sistema operativo Android y exige acceso a los contactos del teléfono.

“Para que la aplicación TikTok funcione correctamente no son necesarios la mayor parte de los accesos ni los datos que recopila del dispositivo”, dijo Thomas Perkins, ingeniero y jefe de seguridad de Internet 2.0.

Al mismo tiempo, la compañía recibe la ubicación aproximada de los datos GPS de su dispositivo, incluso cuando el servicio de ubicación está desactivado. También recopila el historial de transacciones y compras, según el informe Internet 2.0.

Si desea seguir en redes sociales y a la vez compartir la menor cantidad de datos posible, se recomienda utilizar el sitio web oficial de las apps en un navegador web. Aunque aún así podrán recopilar cierta información utilizando las cookies del navegador y otros rastreadores.

Sin embargo, sin una cuenta no es posible publicar videos, insertar comentarios o dar me gusta a ningún video. En caso de que se desee tener una cuenta, se puede restringir el intercambio de algunos datos en la configuración. Al registrarse por primera vez, una buena opción es utilizar un teléfono o una dirección de correo electrónico que no se use en ningún otro sitio, en lugar de una cuenta asociada, por ejemplo, con otra red social. A su vez, para mayor protección es no permitir que sincronice contactos telefónicos o amigos de otras apps, y limitar la personalización de anuncios.

Lo ideal es establecer una configuración lo más restrictiva posible y eliminar periódicamente todos los registros; se puede programar un recordatorio dentro de la herramienta.