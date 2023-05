¿Qué tipo de videojuegos existen y cuál es el mejor para usted?

Categorizar a los videojuegos resulta ciertamente, si no algo imposible, algo sumamente complejo, sobre todo si se tiene en cuenta que los avances tecnológicos les dieron a las personas que forman el engranaje de esta industria, un sinnúmero de posibilidades que emergen en la creatividad y desembocan en el desarrollo.

Es decir, inicialmente los videojuegos fueron diseñados con el fin de entretener y pasar el tiempo, eran unos cuantos píxeles en una pantalla que se movían sin tener una historia o una mecánica compleja, solo tenías pequeñas pistas sobre lo que sucedía en ellos, entonces el jugador tenía la posibilidad de crear su propia narrativa al respecto.

No obstante, a medida que empezaron a circular diferentes generaciones de consolas, la tecnología de esas consolas permitió que el panorama se ampliara. “Se empezaron a implementar guiones, efectos de sonido y efectos visuales, que permitieron que se pudieran contar historias y que por consiguiente se complejizaran los juegos. Y ya, a partir de ahí, todo se empezó a categorizar”, explica César Correa López, director de arte de Polygonus.

Aparecieron entonces los juegos de acción, de aventuras, de castillos, casuales, Match 3, los medievales, MMO, MMORPG, multijugador, los de puzzle, los juegos PvP, de robot, los RPG, los de disparos, de estrategia, de supervivencia o de guerra, por solo nombrar a los más representativos.

Cabe anotar que algunos géneros influyen o determinan las consolas en las que deben ser jugadas, según comenta López.

Por ejemplo, Nintendo se enfocó en desarrollar videojuegos más coloridos, amigables, livianos y casuales, entonces es una consola en la que literalmente vas a jugar para divertirte, por decirlo de alguna manera, mientras que PlayStation se enfocó en desarrollar historias en donde hay que tomar decisiones, o sea, son juegos más adultos que proponen e implican una escala de valores.

Por último, saber cuál es el juego ideal para cada uno es una respuesta que solo se encuentra en la exploración personal. “Todos tenemos gustos absolutamente diferentes, entonces dependen de cada usuario, lo importante es darse la oportunidad de probar, de incomodarse, de salir de la zona de confort para encontrarse en situaciones que nunca se ha vivido, porque eso lo que permite es conocerse como nunca se conocería si solo siguiera una línea”.

Le contamos cuáles son los géneros de videojuegos más representativos hoy:

Aventura

Por lo general se juegan en tercera persona, como en The House in Fata Morgana, God of War: Ragnarok o Metroid Prime Remastered. Es decir, el receptor puede ver al personaje completo para poder aprovechar las mecánicas que el juego ofrezca. Por lo general, cuentan con una historia un poco más elaborada porque lo que motiva al jugador es saber qué va a hacer su personaje y a que se encariñe con su personaje. “Por lo tanto la historia debe hacer que el personaje le interese tanto al jugador como para que este llegue hasta las últimas consecuencias con tal de que su personaje complete todas las misiones que le encomienden”, cuenta López.

MMO

El Massive Multiplayer Online (MMO), es uno de los enero más populares y de los que más dinero le generan a la industria. Se trata de un “juego multijugador en línea en el que muchas personas pueden jugar simultáneamente, pero no con una docena, sino con miles, e incluso a veces millones de jugadores al mismo tiempo”, explican en la comunidad de gamer Plarium. Además, puede reunir cualquier otro género: puede ser de acción, de estrategia, o de nuevas experiencias interactivas, como Raid: Shadow Legends, Stormfall o Nords: Heroes of the North.

Casuales

Son aquellos del tipo Candy Crush o Tetris, que se juegan en dispositivos móviles, ya que no requieren consolas específicas, por personas que están haciendo filas, están en el metro o esperan a alguien. Son juegos de mecánicas bien sencillas en los que se acumulan puntos y nada más, y por lo tanto no necesitas dedicar o invertir demasiado en una historia o en un personaje.

First person shooter

“Son aquellos en los que tú tomas el papel de un personaje en primera persona que tiene un arma, y en el cual debes disparale todo el tiempo a una cantidad de enemigos”, detalla López. Son uno de los géneros más populares en el mundo gamer y no cuentan con un hilo narrativo profundo, pues el objetivo de estos videojuegos es divertir a través de la competitividad: se juega en línea con hasta 70 personas y gana el que quede vivo, o sea, el mejor jugador, aunque en ocasiones se arman escuadrones, entonces gana el mejor escuadrón. Son del tipo Doom Eternal o Halo.

Familiares

En este aspecto Nintendo se ha destacado bastante bien con videojuegos de estilo Super Mario, Super Mario Bros o Super Mario Odyssey, que están enfocados a un público un poco más casual y a personas que compran consolas para jugar con sus hijos, con su esposa, sus hermanos, etc.