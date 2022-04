Según la prensa, Twitter negocia su venta a Elon Musk

El consejo de administración de Twitter está negociando los detalles de la venta de la compañía propietaria de la red social homónima a Elon Musk, el hombre más rico del planeta, que a mediados de abril propuso comprar la empresa por 43.394 millones de dólares (39.803 millones de euros), según informan 'The Wall Street Journal' y 'The New York Times'.