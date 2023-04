La compañía OpenAI, creadora de la Inteligencia Artificial, IA, generativa ChatGPT, publicó un informe que muestra un listado de varias profesiones que podrían estar en mayor riesgo de desaparecer o que algunas de sus tareas serán realizadas de ahora en adelante por esta tecnología (y que podrían complementarlas).

“Evaluamos las ocupaciones en función de su correspondencia con las capacidades de GPT, incorporando tanto la experiencia humana como las clasificaciones de GPT-4”, se lee en una parte de la investigación que contó con el apoyo de investigadores de la Universidad de Pensilvania.

Además: China y Estados Unidos lideran el auge de la Inteligencia Artificial

El estudio tiene el nombre de GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models (Los GPT son GPT: una mirada temprana al potencial de impacto en el mercado laboral de los modelos de lenguaje) y básicamente señala que aproximadamente el 80 % de la fuerza laboral de Estados Unidos podría tener al menos el 10 % de sus tareas laborales afectadas por la introducción de las GPT. También indica que el 19 % de los trabajadores podrían ver afectadas al menos el 50 % de sus tareas.

Ahora bien, ¿cuáles son las áreas que podrían estar tambaleando por los avances de la Inteligencia Artificial generativa? De acuerdo con los investigadores de OpenAI, las profesiones relacionadas con los conocimientos de programación y escritura sufrirían un mayor impacto, mientras que las que requieran habilidades científicas y pensamiento crítico tienen menos probabilidades de verse afectadas.