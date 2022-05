Tips para que mamá aprenda a usar el teléfono de manera sencilla y rápida

El acceso a la tecnología ha venido aumentado con el paso de los años, llegándole cada vez a más personas, y aunque para algunos puede resultar sencillo, a la mayoría de los adultos mayores se les puede dificultar su inmersión. Uno de estos públicos son las mamás, que acuden a sus hijos con cualquier duda o problema frente a sus dispositivos, desde cómo realizar una actualización hasta cómo entrar a sus cuentas de correo.

Según un informe de We are social y Hootsuite, solamente el 3,3% de la audiencia de Facebook e Instagram en Colombia son personas mayores de 65 años y esto debido a que estas no tienen conocimiento de las diferentes herramientas tecnológicas o se les dificulta su uso. Sin embargo, esta situación se puede resolver mientras haya un correcto acompañamiento, especialmente de las marcas.

Y es que los dispositivos digitales están siendo uno de los regalos que más están eligiendo las personas para dar en el día de las madres, así lo afirmó la compañía vivo. Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de poder facilitarles a los hijos una rápida inmersión a sus madres en el mundo de la tecnología, vivo trae algunas recomendaciones y trucos en su día: