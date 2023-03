¿Usa Android Auto? Esto es lo que debe saber de la nueva versión

Novedades de Android Auto 9.1

Quienes han podido accedes a la versión lanzada recientemente aseguran que no hay ningún cambio estético ni nuevas funciones. Se había estado hablando de novedades como el modo claro o la interfaz de Material You para los ajustes de la aplicación, pero no se ha actualizado en la versión final.

Tampoco hay un lanzamiento generalizado de otras novedades como la inferfaz Coolwalk, que se puede activar de forma manual. Algunos internautas lo atribuyen a que, al tratarse de una aplicación para el carro, las novedades no se preparan de un día para otro, dado que cualquier falla puede ser fatal.

Al parecer, las novedades son internas. Se trata de pequeños cambios en el código del sistema operativo con los que se va preparando el camino para futuras novedades.

Algunos usuarios de la app han manifestado que siguen sufriendo problemas o ralentizaciones. Por lo que por ahora, la mayoría de los cambios se centran en corregir algunos de esos errores.

Hace algunas semanas Google confirmó errores con algunos modelos de carros de marcas como Volkswagen, SKODA y SEAT, específicamente cuando se utilizan celulares como los Galaxy S23.

¿Cómo actualizar la app?

1. Abra Google Play y toque en su foto de perfil y luego de clic en Gestionar apps y dispositivo.

2. Espere a que cargue la lista de actualizaciones y pulse: Actualizar todo.

3. Puede ver la versión de Android Auto que tiene instalada, para verificar que ya ha actualizado.