WhatsApp aplaza hasta mayo su actualización

“Todavía estamos trabajando para contrarrestar cualquier confusión”, expresaron en el escrito, donde se reconoce que hay “mucha desinformación que ha causado preocupación entre los usuarios”.

En el comunicado se lee “A nadie se le suspenderá o eliminará su cuenta el 8 de febrero. También vamos a aclarar la información errónea sobre cómo funciona la privacidad y la seguridad en Whatsapp”, a la vez que la compañía invita a las personas a revisar los términos, sin prisa, antes del 15 de mayo, fecha en la que se comenzarán a aplicar.

Reiteró que WhatsApp parte de la idea de que lo que se “comparte con sus amigos y familiares queda entre ustedes”, que siempre protegerán las conversaciones con el cifrado de extremo a extremo, “para que ni WhatsAapp ni Facebook puedan ver estos mensajes privados. Es por eso que no mantenemos registros de a quién llaman o envían mensajes. Tampoco podemos ver su ubicación compartida y no compartimos sus contactos con Facebook”.

Inicialmente, la compañía había informado que a partir del próximo 8 de febrero entrarán en vigor los nuevos términos y condiciones que Whatsapp, el servicio de mensajería, estableció para sus usuarios, con la intención “ayudar a mejorar la infraestructura y los sistemas de entrega. Entender cómo se usan nuestros servicios, promover la seguridad, protección e integridad a través de los productos de las empresas de Facebook, por ejemplo, sistemas de seguridad y de lucha contra spam, amenazas, abuso o actividades que infrinjan las leyes”.

Esta decisión había causado gran polémica entre los seguidores, muchos de los cuales, a través de la redes sociales anunciaron que cancelaba el servicio de mensajería y se suscribían a otras empresas.

Sobre la nueva actualización explicaron que WhatsApp y brinda mayor transparencia sobre “cómo recopilamos y usamos los datos”.

Axel Díaz Ortega, Director de Laboratorio de Informática Forense de ADALID CORP, comenta que estos cambios han causado revuelo porque Facebook (propietario de Whatsapp) ha incluido dentro de sus actualizaciones una vinculación con el servicio de mensajería.

“En este sentido mi Facebook y mi WhatsApp estarían conectados, sincronizando su información”, dice Díaz Ortega, que señala que eso implica que ambas plataformas van a seguir haciendo uso de los datos de los usuarios, nada diferente a lo que venían haciendo.

“Salvo las excepciones que establecen que la información pude ser usada en las compañías con las que Facebook tiene relación, reiteró, no es diferente a lo que viene haciendo”.

El experto resalta que la compañía certifica, dentro de las nuevas políticas actualizadas, que WhatsApp no tendrá acceso a los chat de los usuarios, “que no guardan esos datos y que no los van a usar”.