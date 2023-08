WhatsApp: el truco infalible para saber si su ex lo eliminó de sus contactos

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más populares del mundo y cuenta con una gran cantidad de funciones y características. Una de ellas es la función “Nueva difusión”, que permite enviar un mensaje a varios contactos a la vez. Esta función crea listas de destinatarios que quedan guardadas, lo que permite enviar mensajes sin necesidad de seleccionar un contacto a la vez.

Pero, ¿sabía que esta función también puede ser utilizada para saber si su ex todavía lo tiene en su lista de contactos? Para descubrirlo, solo tiene que crear una nueva lista de difusión y seleccionar a su ex como uno de los destinatarios. Si puede enviarle un mensaje, significa que todavía lo tiene en su lista de contactos. Si no puede, es probable que ya lo haya eliminado.