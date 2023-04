WhatsApp Plus: ¿es seguro utilizarlo?

Algunas personas buscan herramientas que les permitan personalizar las características de la versión oficial de WhatsApp. Una alternativa muy popular entre este tipo de usuarios es WhatsApp Plus, una aplicación desarrollada por terceros con algunas opciones que la aplicación oficial restringe.

WhatsApp ya cuenta con más de dos mil millones de usuarios en el mundo. Se ha convertido en la aplicación de mensajería instantánea favorita. Sin embargo, no todas las actualizaciones de la interfaz de esta herramienta han sido bien recibidas por los internautas.

¿Qué funciones tiene WhatsApp Plus?

En la versión oficial de WhatsApp todos podemos acceder a las mismas opciones, sin importar cuál es el sistema operativo del celular. De acuerdo con WhatsApp, también podemos estar seguros de que los datos registrados en las conversaciones están protegidos y cifrados de extremo a extremo. En la versión Plus esto no ocurre. Los mensajes no cuentan con este cifrado y podrían llegar a manos de terceros.

Por privacidad, en la versión oficial es posible borrar o enviar mensajes con condiciones específicas, como el modo de visualización única. Pero en WhatsApp Plus estas opciones cambian. Aunque el remitente del mensaje decida eliminarlo, el usuario que tiene instalada esta aplicación, puede verlo en el chat. Por ende, si una persona se equivocó al enviar un mensaje, sea audio, imagen o texto, y opta por borrarlo, en la versión igual podrá visualizarse.